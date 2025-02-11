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общество

В Новосибирске два автобусных маршрута перейдут на муниципальные контракты

Фото: BFM-Новосибирск

Перевод маршрутов на муниципальные контракты обеспечит соблюдение расписания городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.

В Новосибирске автобусы № 16 (Затон) и № 53 (Пашино) планируется перевести на муниципальные контракты. Об этом сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

По его словам, такой переход позволит соблюдать расписание городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.

Реализация намечена на 1 апреля 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский метрополитен опроверг новость о новом голосе информатора.

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Игорь Кириченко
Журналист

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