В Новосибирске два автобусных маршрута перейдут на муниципальные контракты

Перевод маршрутов на муниципальные контракты обеспечит соблюдение расписания городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.
В Новосибирске автобусы № 16 (Затон) и № 53 (Пашино) планируется перевести на муниципальные контракты. Об этом сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.
По его словам, такой переход позволит соблюдать расписание городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.
Реализация намечена на 1 апреля 2025 года.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский метрополитен опроверг новость о новом голосе информатора.