В Новосибирске два автобусных маршрута перейдут на муниципальные контракты

Перевод маршрутов на муниципальные контракты обеспечит соблюдение расписания городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.

В Новосибирске автобусы № 16 (Затон) и № 53 (Пашино) планируется перевести на муниципальные контракты. Об этом сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

По его словам, такой переход позволит соблюдать расписание городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру.

Реализация намечена на 1 апреля 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский метрополитен опроверг новость о новом голосе информатора.