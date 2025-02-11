82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 21:01
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 21:01
пробки
3/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
сегодня 18:20
общество

В Новосибирске опровергли слухи об опасных леденцах

Фото: соцсети

В сообщениях говорилось, что после употребления этих конфет у детей ухудшается самочувствие.

В социальных сетях Новосибирска появилась информация о якобы опасных леденцах в форме розовых мишек, которые, по слухам, содержат наркотические вещества и раздаются школьникам.

Пресс-служба МВД по Новосибирской области опровергла эти сведения. В ведомстве сообщили, что подобных обращений не поступало.

В полиции порекомендовали родителям провести беседы с детьми о недопустимости употребления незнакомых веществ и продуктов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший чиновник мэрии Новосибирска Жигульский заключен под стражу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в