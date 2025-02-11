В Новосибирске опровергли слухи об опасных леденцах

В сообщениях говорилось, что после употребления этих конфет у детей ухудшается самочувствие.

В социальных сетях Новосибирска появилась информация о якобы опасных леденцах в форме розовых мишек, которые, по слухам, содержат наркотические вещества и раздаются школьникам.

Пресс-служба МВД по Новосибирской области опровергла эти сведения. В ведомстве сообщили, что подобных обращений не поступало.

В полиции порекомендовали родителям провести беседы с детьми о недопустимости употребления незнакомых веществ и продуктов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший чиновник мэрии Новосибирска Жигульский заключен под стражу.