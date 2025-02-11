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11 февраля, 09:14
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общество

В Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Сиб.фм

Об ухудшении погоды сообщили новосибирцам.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается мокрый снег, метели и сильная гололедица. Порывы ветра могут усилиться до 18 метров в секунду.

Уже 13 февраля ожидается умеренная погода, сила ветра снизится до четырех метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий существует риск падения снежных масс и сосулек с крыш зданий, что может привести к опасным ситуациям.

Напомним, что новосибирцы заметили вербу в феврале

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Валерия Митрохина
Журналист

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