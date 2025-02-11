В Новосибирской области появится новое кладбище

О новом кладбище сообщили в Новосибирске.

В пригороде Новосибирска создадут восьмое городское кладбище «Восточное» на территории 81 га. В прошлом году участки передали в муниципальную собственность.

Как сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска для Infopro54, первый этап работ охватит более 32 га — будут проведены инженерные изыскания, проектирование, также планируют обустроить санитарно-защитную зону и электроснабжение.

Захоронения станут возможны после завершения всех работ и утверждения границ кладбища.

Напомним, что с января 2025 года на территории общественного кладбища Новосибирска «Заельцовское» появилась односторонняя колумбарная стена