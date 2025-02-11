В Новосибирской области в банк земель для жилищного строительства добавлены новые участки

На публичной кадастровой карте Новосибирской области появились новые земельные участки, включенные в банк земель для жилищного строительства.

Об этом сообщили в Управлении Росреестра региона. Два участка общей площадью 16,9705 га расположены в рабочем поселке Горный на улицах Юбилейная и Поселковая. В городе Тогучин внесены три территории: две на улице Бригадная, каждая около 3000 кв. м, и одна на улице Целинная площадью 2000 кв. м.

По данным ведомства, в области выявлено 474 свободных участка для жилищного строительства общей площадью 2 727,5771 га.

С момента запуска сервиса «Земля для стройки» за три года в оборот введены 51 участок для индивидуального жилищного строительства (4,3544 га) и 61 участок для строительства многоквартирных домов (278,9877 га).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два автобусных маршрута перейдут на муниципальные контракты.