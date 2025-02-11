Ягуару Порги из Новосибирского зоопарка исполнилось 18 лет

Свое 18-летие празднует ягуар Порги из зоопарка Новосибирска.

В Telegram-канале Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сообщили, что сегодня свои 18 лет празднует ягуар Порги.

Сотрудники учреждения рассказали, что Порги приехал к ним 20 июня 2008 года прямиком из Германии.

"Он очень умный котик, на своей территории он вожак, при ходьбе массивно переставляет лапы, взгляд «тяжелый» и серьезный", — поделились сотрудники.

Напомним, что карликовые бегемоты из Таиланда скоро появятся в зоопарке Новосибирска