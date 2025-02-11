Жена пострадавшего комментатора Скворцова в Новосибирске рассказала о его состоянии

В Новосибирске произошло нападение на комментатора Романа Скворцова.

В воскресенье вечером в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов получил серьезные травмы, когда на него напала толпа неизвестных людей. В результате он был срочно госпитализирован в местную больницу.

Жена Скворцова в своих соцсетях сообщила подписчикам о том, что сейчас жизни Романа ничего не угрожает и они даже смогли поговорить с ним по телефону. Однако его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Напомним, что россияне засыпали комментатора Романа Скворцова словами поддержки после нападения в Новосибирске