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общество

Жена пострадавшего комментатора Скворцова в Новосибирске рассказала о его состоянии

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошло нападение на комментатора Романа Скворцова.

В воскресенье вечером в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов получил серьезные травмы, когда на него напала толпа неизвестных людей. В результате он был срочно госпитализирован в местную больницу.

Жена Скворцова в своих соцсетях сообщила подписчикам о том, что сейчас жизни Романа ничего не угрожает и они даже смогли поговорить с ним по телефону. Однако его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Напомним, что россияне засыпали комментатора Романа Скворцова словами поддержки после нападения в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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