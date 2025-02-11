Жительница Новосибирской области получила травмы из-за обрушения пола в подъезде

В Искитиме Новосибирской области женщина получила травмы после обрушения пола в подъезде жилого дома.

По ее словам, она провалилась по пояс и ударилась, получив перелом лопатки.

Как сообщили в администрации города, по вопросу аварийного дома состоялся сбор жителей. Основную часть собственников устроил вариант денежной компенсации, выплаты ожидаются до конца февраля.

Дом на улице Пушкина был признан аварийным пять лет назад. В августе 2024 года в здании произошло обрушение потолка, пострадавших не было. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены.