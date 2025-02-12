Человечество обнаружило новый вирус Кэмп-Хилл – что о нем известно?

Вирус принадлежит к семейству хенипавирусов.

В округе Таллапус, штат Алабама, был обнаружен новый вирус, относящийся к семейству хенипавирусов, названный "Кэмп-Хилл". Вирус был выявлен у четырёх северных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году, согласно информации pravda.ru.

Обнаружение вируса Кэмп-Хилл в Северной Америке вызвало обеспокоенность экспертов. Они предполагают, что хенипавирусы могут быть более распространены, чем считалось ранее, и что бурозубки в центральной и восточной частях Северной Америки могут являться их носителями. Существует риск заражения человека при тесном контакте с инфицированными животными или их экскрементами.

Тем не менее, исследователи отмечают, что на текущий момент нет доказательств того, что вирус Кэмп-Хилл заражает людей. Вероятность передачи вируса человеку пока не определена, но, по мнению ученых, она скорее всего невелика.

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