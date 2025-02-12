Депутаты горсовета Новосибирска единогласно приняли отчет мэра Максима Кудрявцева за прошедший год

В 2024 году Новосибирск достиг рекордных показателей по доходам бюджета, ремонту дорог, вводу жилья и продемонстрировал значительные изменения в сфере содержания города. Мэр Максим Кудрявцев отчитался о работе городской администрации за 2024 год. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли отчёт единогласно.

«Единогласное одобрение депутатами нашей работы за 2024 год – это высокая оценка команде. С другой стороны, это кредит доверия и от депутатов, и от горожан.Многое сделано, но многое ещё предстоит выполнить. Приоритетные направления нашей работы – дороги, благоустройство, организация дополнительных школьных мест, подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – целый спектр задач, которые мы совместно с депутатским корпусом обсуждаем и будем реализовывать», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Уверенно скажу, что мы не ошиблись, изменив систему выборов мэра города Новосибирска, и сделали правильный шаг, избрав на эту должность Максима Георгиевича Кудрявцева. В отчете мэра, представленном сегодня совету депутатов, была показана работа по всем отраслям. И хочу подчеркнуть, что за неполные 10 месяцев работы новой управленческой команды мы видим кратные изменения в лучшую сторону. Поэтому сегодня совет депутатов единогласно принял отчет мэра. Уверен, что и дальше этот вектор и темп развития города, взятый его командой, будет сохраняться», – прокомментировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

В 2024 году бюджет Новосибирска впервые преодолел рубеж в 100 миллиардов рублей. Существенно увеличились собственные доходы. Значительные суммы привлекаются из вышестоящих бюджетов: межбюджетные трансферты превысили 50 миллиардов рублей – это максимальный объем за все прошлые годы. Это результат совместной работы мэрии, областного правительства и депутатов.

В прошлом году муниципалитет принципиально изменил подходы к уборке территорий, содержанию дорог, тротуаров и газонов. Все учреждения по обслуживанию дорог (ДЭУ) перешли в подчинение глав районных администраций. Усилен контроль, обновлены регламенты и стандарты содержания улиц. В 2,5 раза увеличен штат ручных рабочих. Начато создание единой информационной системы контроля содержания улично-дорожной сети.

«В отчетном году закуплено рекордное количество техники. Мы получили две крупных партии общим объёмом 116 единиц. Для того, чтобы полностью укомплектовать парки ДЭУ техникой, нужно докупить еще 80 единиц. Предлагаем совместно разработать программу на ближайшие два года объемом инвестиций около 1 млрд рублей, чтобы каждый год приобретать по 40 единиц», – заявил мэр Максим Кудрявцев.

Одним из методов борьбы с пылью стал пилотный проект по реконструкции газонов и зелёных насаждений. В 2024 году на восстановление газонов в Первомайском, Советском и Дзержинском районах было выделено 45 млн рублей. В текущем году эта работа будет продолжена – на реконструкцию зеленых насаждений во всех районах города планируется направить 135 млн рублей.

В 2024 году выполнен беспрецедентный объем дорожного ремонта – отремонтировано почти 115 километров дорог, это в 1,7 раза больше ремонтной программы предыдущего года. Знаковые объекты – ул. Мира, ул. Титова, дорога к посёлку Клюквенный. Все они имеют важное значение для повышения транспортной доступности отдалённых микрорайонов. Рекордные суммы направлены на ремонт тротуаров – 407 млн рублей, обновлены 136 участков.

Впервые за долгое время приступили к масштабному ремонту мостов и путепроводов. В отчетном году выполнялись работы на восьми мостовых сооружениях, два из них уже приняты в эксплуатацию. Приоритетные объекты – Октябрьский и Димитровский мосты. Их будут ремонтировать поочерёдно.

Усилия по развитию муниципального транспорта приносят ощутимый результат. В 2024 году приобретено 169 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. С нарастающим итогом за три года в город поступило 258 таких машин.

Приступили к модернизации наружного освещения в Академгородке. В 2025 году планируется завершить эту работу. Впервые в таком масштабе реализуется принцип «чистого неба» – все провода будут убраны под землю в специально обустроенную кабельную канализацию. Это улучшит облик района.

Наряду с жилищным строительством строятся социальные объекты. В 2024 году введены в эксплуатацию две школы: лицей № 185 в Октябрьском районе и школа № 57 в Дзержинском районе. Ведется строительство зданий экономического лицея на ул. Крылова и школы № 222 на ул. Кубовой, дополнительного корпуса лицея № 113 в Дзержинском районе, а также музыкальной школы на ул. Терешковой. Завершается проектирование дополнительного корпуса для школы № 189 на ул. Выборной.

В результате взаимодействия с застройщиками в развитие сферы образования удалось привлечь более 13 млрд рублей внебюджетных средств. В 2024 году город получил в собственность три объекта социальной инфраструктуры, реализованные за счет застройщиков: детский сад на ул. Николая Островского, корпус лицея № 9 в Железнодорожном районе; корпус детского сада на ул. Крылова.

Завершена реконструкция дома-музея Юрия Кондратюка. Это объект реновации национального проекта «Культура». Музей станет точкой притяжения гостей города, новой достопримечательностью.

Одна из задач муниципалитета – благоустройство и озеленение города. Завершен третий этап благоустройства парка «Арена». В мае начнётся строительство парка «Чемской берег», который станет ещё одной городской набережной.

В 2025 году предстоит завершить благоустройство сквера Сибиряков-Гвардейцев и приступить к созданию скверов на ул. Демакова и им. Бугакова в Октябрьском районе. Планируется начать работы на территории бывшего ДК им. Клары Цеткин и завершить создание парка «Каменка».

Системная работа ведётся в социальной сфере. Одна из важных задач – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за период с 2020 по 2024 годы жильем обеспечены 1377 детей-сирот. Задача 2025 года – обеспечить жильём не менее 460 человек.

«Безусловный приоритет – поддержка военнослужащих и их семей. Выстроена комплексная система помощи участникам СВО, каждой семье обеспечивается индивидуальный подход. В 2023 году в Ленинском районе открылся Центр социальной и медицинской реабилитации. Готов к работе центр в Дзержинском районе. Аналогичные отделения в Центральном округе и Октябрьском районе готовятся к открытию в этом году», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Глава города также обратил внимание, что 2025 год пройдет под знаком 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества – в честь героев-участников СВО и в память о подвигах наших предков, сражавшихся за Родину.

Депутаты новосибирского горсовета приняли отчёт единогласно. Член постоянных комиссий по социальной политике и образованию и по научно-производственному развитию и предпринимательству Екатерина Шалимова отметила, что впервые проголосовала с удовольствием за принятие отчёта: «О чём вы сегодня рассказывали, однозначно коррелируется с тем, что жители нашего района, нашего города, наших округов видят на улице», — сказала депутат во время 41-й сессии Совета депутатов города Новосибирска.

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Георгий Андреев передал Максиму Кудрявцеву слова благодарности своих избирателей за проделанную работу в 2024 году: «Мне хотелось бы сказать большое спасибо вам и вашей команде за понятность. В наше непростое время — это главный фактор. Я считаю, что мы сможем решить наши общие городские задачи», — добавил Андреев.

Председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по градостроительству Андрей Любавский во время сессии высоко оценил изменения в структуре мэрии, подчеркнув правильное распределение бюджета города Новосибирска: «Работа ведётся очень большая. Самое главное, что она плановая. Есть планы, есть понимание и есть результаты», — обратился Любавский к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву.