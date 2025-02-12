Экономист Балынин объяснил, как накопить пенсию в 50 тысяч рублей

Важно обратить внимание на документы.

Экономист Игорь Балынин рассказал, как можно сформировать пенсионные накопления на сумму 50 тысяч рублей. Он подчеркнул, что размер страховой пенсии по старости напрямую зависит от официальной заработной платы. Об этом сообщает aif.ru.

У россиян есть несколько вариантов, чтобы получить страховую пенсию свыше 50 тысяч рублей, что также отметил aif.ru. «Чем выше официальная зарплата, тем больше размер пенсии. Если обратиться за назначением пенсии позже, затем пенсия будет выше, особенно при обращении на срок от одного до десяти лет после достижения права», – добавил экономист.

Балынин предложил несколько стратегий для достижения пенсионных накоплений:

• создание 2.67 пенсионных баллов на протяжении 35 лет и обращение за пенсией на 10 лет позже;

• накопление 2 баллов на протяжении 46 лет с обращением на 10 лет позже;

• накопление 10 баллов за 28 лет;

• накопление 8 баллов за 35 лет;

• 6.2 баллов за 15 лет и обращение на 10 лет позже;

• 9.47 баллов за 15 лет с обращением на 7 лет позже;

• 10 баллов за 18 лет и обращение на 5 лет позже;

• 10 баллов за 20 лет с обращением на 4 года позже;

• 10 баллов за 22 года с обращением на 3 года позже и другие варианты.

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