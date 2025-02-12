Эксперты заявили, что в старой технике спрятано 22-каратное золото

Важно не спешить выбросить ее на помойку.

Эксперты заявили, что в старых материнских платах содержится 22-каратное золото, и призывают не спешить выбрасывать ненужные устройства. Секрет этого метода заключается в использовании молочной сыворотки, которая при воздействии температуры и кислот превращается в губку, способную извлекать ионы золота из плат. После обработки эта губка способствует сбору металла в слитки. Об этом сообщает pravda.ru.

По данным исследования, опубликованного в журнале Advanced Materials, из 20 старых материнских плат можно добыть золотой самородок стоимостью $33. Если данная технология станет общепринятой, переработка электроники изменится: вместо того чтобы выбрасывать старые устройства, мы сможем извлекать из них золото, что поможет снизить экологический вред и извлекать выгоду из того, что ранее воспринималось как мусор.

В следующий раз, когда вы будете утилизировать старый гаджет, задумайтесь: возможно, в ваших руках кроется настоящее сокровище!

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.