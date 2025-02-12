Каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами

Ювелирная Сибирь – выставка-продажа ювелирных изделий, которая пройдет 21-24 февраля в Новосибирском Экспоцентре.
До старта еще неделя, а число регистраций на посещение превышает все прошлые годы. Это не удивительно, ведь на выставке можно увидеть и примерить более 80 000 украшений от 100 компаний от дизайнеров из розных стран, выгодно приобрести их и выиграть драгоценные призы!
Любое изделие на Ювелирной Сибири можно приобрести выгодно: многие компании представляют их по оптовой цене, с акцией или скидкой.
Выбирайте в свою коллекцию:
· Ювелирные украшения;
· Бриллианты;
· Ювелирные изделия из янтаря;
· Часы;
· Драгоценные и полудрагоценные камни, вставки;
· Элитную бижутерию и аксессуары.
У посетителей есть шанс выиграть серьги стоимостью 211 000 рублей из белого золота с 12 якутскими бриллиантами от компании «Кастинг Хауз» и другие призы, участвуя в конкурсе фото-отзывов с выставки.
Условия участия можно узнать на сайте и в ВК выставки.
Награждение пройдет 23.02.2025. 15:00 на сцене в павильоне В.
Помимо сережек из белого золота с якутскими бриллиантами от компании «Кастинг Хауз», вы сможете выиграть:
· Комплект из серебра 925 пробы с натуральным жемчугом ИП Рахимовой;
· Подвеска в белом золоте с бриллиантом 585 пробы от компании «Ювелироптторг»;
· Золотая подвеска от компании «Орто»;
· Подвеска «Змея» из серебра 925 пробы от компании «Самородок»;
· Сертификат на 10 000 рублей на покупку украшений в ювелирном салоне «Дамский угодник»;
· Подвеска «Ангел Хранитель» из серебра 925 пробы с золотым покрытием и фианитовой вставкой от компании «Елизавета»;
· Сертификат на 5 000 рублей от компании «Атолл»;
· И другие драгоценные призы!
Бесплатно зарегистрируйтесь на Ювелирную Сибирь по ссылке и получите свой билет в мир великолепных украшений!
Организатор: ООО «ЭкспоИвентс»
8 (383) 304-81-55
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