Открыта гигантская структура во Вселенной

Ученые открыли самую большую структуру во Вселенной, названную Кипу в честь системы измерения инков.

Ученые сообщили об открытии самой крупной структуры во Вселенной, получившей название Кипу в честь инкской системы измерений. Об этом сообщает pravda.ru.

Эта структура весит 200 квадриллионов солнечных масс. Она протянулась на более чем 400 мегапарсеков, что эквивалентно более 1,3 миллиарда световых лет. Исследование этой гигантской структуры поможет лучше понять развитие галактик и улучшить космологические модели.

Научная работа, получившая название "Раскрытие крупнейших структур в ближайшей Вселенной: открытие сверхструктуры Кипу", готовится к публикации в журнале "Астрономия и астрофизика". Ведущий автор, Ханс Борингер из Института Макса Планка, подчеркивает, что важно учитывать влияние локальных крупных структур на космологические измерения.

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