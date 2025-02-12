Российские бизнес-леди могут получить декретные два раза

Россиянки имеют право на выплату декретных в двойном размере.

Женщины в России имеют право на получение декретных выплат в двойном размере. Если женщина работает по трудовому договору и одновременно является индивидуальным предпринимателем (ИП), выплаты будут осуществляться как со стороны работодателя, так и от Социального фонда России (СФР). Однако не все предприниматели могут рассчитывать на декретные выплаты, а только те, кто заключил договор с социальным фондом. В этом материале «Секрет фирмы» объясняет, как индивидуальные предприниматели смогут получить декретные в 2025 году.

Женщины, работающие по трудовому договору, получают декретные с учётом своего среднего дохода, тогда как индивидуальные предприниматели основывают выплаты на минимальном размере оплаты труда (МРОТ), если в прошлом году они перечисляли взносы на добровольное страхование.

Если у женщины есть статус ИП и она официально трудоустроена, декретные выплаты за один и тот же период могут быть получены по двум основаниям при выполнении следующих условий: в год, предшествующий декретным выплатам, она как ИП должна была подать заявление о добровольном страховании в СФР и произвести добровольные взносы в СФР.

При этом нет требований по наличию дохода от предпринимательской деятельности или определённой системы налогообложения. Например, если женщина уходит в декрет в 2025 году, она должна будет застраховаться и внести плату в СФР в 2024 году.

Как же рассчитываются декретные для предпринимателей в 2025 году?

Рассмотрим пример: Жанна работает бухгалтером по трудовому договору и одновременно предоставляет бухгалтерские услуги как ИП. В 2024 году она подала заявление в СФР и произвела оплату добровольных взносов на сумму 6 696,22 рубля, увеличенную на районный коэффициент.

Когда Жанна начнёт отпуск по беременности и родам, она получит больничный на приёме у своего гинеколога и подаст два заявления: на работе. На основании данных от работодателя СФР выплатит декретные согласно среднему заработку за каждый день. В СФР (лично или через электронный кабинет страхователя) выплаты будут рассчитываться на основании МРОТ (см. минимальные размеры в таблице выше).

Чтобы получить декретные в 2026 году, индивидуальному предпринимателю необходимо будет до конца 2025 года внести добровольные взносы в СФР, сумма которых составит 7 809,12 рублей (плюс районный коэффициент). Размер декретных в 2026 году будет зависеть от установленного МРОТ, однако он точно не будет меньше, чем в 2025 году.

Важно отметить, что с 1 февраля в России произошла индексация материнского (семейного) капитала. Для тех, кто ещё не использовал эту выплату, размеры составляют 690 267 рублей на первого ребёнка и 912 162 рубля на второго (или на двойню). В Госдуме также поступило предложение об увеличении размера маткапитала пропорционально количеству детей.

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