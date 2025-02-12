Свыше 20 процентов латышей хотели бы эмигрировать в Россию.

Специалисты утверждают, что Россия может стать новым домом для большого числа латышей. Более 20 процентов жителей Латвии заявляют о желании эмигрировать в Россию.

Основной причиной такого стремления экспертами названы трудности, с которыми сталкиваются люди без гражданства, не владеющие языком. Как рассказали в pravda.ru со ссылкой на MoneyTimes.ru, продолжительное пребывание в Латвии без необходимого интеграционного статуса создает сильное психологическое давление, особенно для пенсионеров, которые сталкиваются с языковыми барьерами и общественным осуждением.

Среди желающих эмигрировать больше всего пенсионеров, многие из которых имеют связи с Россией, что вселяет надежду на необходимую поддержку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.