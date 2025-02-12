Стало известно, когда примут закон о запрете продажи алкоголя до 21 года

Информацией поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Законодательная инициатива будет одобрена после достижения согласия с правительством и при поддержке общества. Об этом сообщил aif.ru Леонов.

«Если сторонники увеличения этого возраста смогут убедить в своей правоте, это может привести к изменению ситуации с принятием законопроекта. Кроме того, важно, какую позицию займёт общество. Чем активнее общество будет поддерживать эту инициативу, тем выше шансы на её одобрение», – отметил депутат.

При этом Леонов добавил, что правительство России имеет отрицательную позицию по данному законопроекту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.