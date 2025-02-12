Стало известно, куда чаще всего ездят в отпуск российские холостяки

Российские холостяки чаще всего ездят в путешествия по городам РФ и в горы.

По данным исследования, проводимого сервисом Купибилет, российские холостяки чаще выбирают поездки по городам страны и в горы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Женатые пары обычно предпочитают отдых на российских морских курортах (25%), чуть менее популярны поездки в другие города России (20%). Среди них выделяются крупнейшие города России, такие как Москва и Санкт-Петербург (15%), горные районы Кавказа и Алтая (15%), а также отдых за городом на даче или в турбазе (15%). Примерно 10% семейных пар предпочитают оставаться дома.

Холостяки же чаще выбирают путешествия в другие города России (30%) и в горные регионы (25%). Около 20% остаются дома, а 15% направляются на российские морские курорты. Лишь 10% холостяков выбирают заграничные поездки в Азию.

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