Стало известно, нужно ли платить за ЖКУ, если застройщик не выдал ключи

Важно обратить внимание на документы.

В домовых чатах новостроек часто встречаются жалобы новоселов на то, что им не выдали ключи, но счета за коммунальные услуги уже приходят. Однако адвокат Александр Зорин утверждает, что платить за них не нужно. Об этом сообщает aif.ru.

«Согласно российскому законодательству, квартиру признают переданной жильцу только после завершения строительства и подписания акта приемки, который сопровождается передачей ключей, – поясняет адвокат. – Если новосел не получил ключи и не подписывал акт, то и счета за коммунальные услуги не могут быть выставлены».

Пока квартира не передана жильцу, ответственность за неё и за расходы на электроэнергию и другие ресурсы лежит на строительной компании или другой организации, которая отвечает за эксплуатацию здания, добавил специалист.

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