Студенты СГУГиТ стали чемпионами области по боксу, завоевав шесть золотых медалей

По итогам чемпионата Новосибирской области по боксу среди мужчин и женщин в возрастной категории 19-40 лет шесть студентов новосибирского вуза завоевали шесть золотых медалей. Соревнования проходили с 5 по 8 февраля в спортивном комплексе СКА «Первомаец» и собрали лучших спортсменов региона.

Студенты Сибирского государственного университета геосистем и технологий продемонстрировали выдающиеся результаты, подтвердив высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. В числе победителей:

- Никитенко Артем – 1 место в весовой категории до 80 кг

- Пшенников Николай – 1 место в весовой категории до 60 кг

- Ондар Норбу – 1 место в весовой категории до 51 кг

- Мамраева Алмагуль – 1 место в весовой категории до 54 кг

- Ланзыы Чаян – 1 место в весовой категории до 67 кг

- Ефимов Никита – 1 место в весовой категории до 92 кг

Эти победы стали результатом упорных тренировок, дисциплины и поддержки со стороны университета. СГУГиТ активно развивает спортивное направление, создавая условия для физического и профессионального роста студентов. Университет гордится своими спортсменами, которые совмещают учебу с достижениями в спорте.

Чемпионат Новосибирской области по боксу – это важное событие в спортивной жизни региона, которое позволяет выявить талантливых спортсменов и подготовить их к участию в соревнованиях более высокого уровня. Победы студентов СГУГиТ не только подчеркивают их личные достижения, но и укрепляют престиж университета в спортивной сфере.

– Руководство университета и тренерский состав поздравляют победителей и желают им дальнейших успехов как в спорте, так и в учебе. Эти достижения вдохновляют других студентов на активные занятия спортом и демонстрируют, что упорство и целеустремленность всегда приводят к победам, – поделился заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Иванович Теплухин.