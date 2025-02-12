Уехавшего в США актёра-сибиряка Андрея Бурковского ищут приставы из-за долгов

Исполнительное производство о взыскании задолженности с томича было заведено в конце января 2025 года.

Андрея Бурковского, актёра, который покинул Россию в пользу США, разыскивают представители судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долга началось в конце января 2025 года. Об этом сообщает aif.ru.

Переехавший за границу артист имеет задолженность в размере 5120 рублей, которую он не намерен погашать, в результате чего дело передали на рассмотрение сотрудников ФССП. Исполнительное производство было зарегистрировано в московском районе Аэропорт, где раньше проживал Бурковский.

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