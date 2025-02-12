82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 21:08
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 21:08
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 17:00
общество

Уехавшего в США актёра-сибиряка Андрея Бурковского ищут приставы из-за долгов

Фото: стоп-кадр из сериала "Кухня"

Исполнительное производство о взыскании задолженности с томича было заведено в конце января 2025 года.

Андрея Бурковского, актёра, который покинул Россию в пользу США, разыскивают представители судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долга началось в конце января 2025 года. Об этом сообщает aif.ru.

Переехавший за границу артист имеет задолженность в размере 5120 рублей, которую он не намерен погашать, в результате чего дело передали на рассмотрение сотрудников ФССП. Исполнительное производство было зарегистрировано в московском районе Аэропорт, где раньше проживал Бурковский.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в