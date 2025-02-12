В Новосибирске бизнес-омбудсмен Панфёров озвучил позицию о сносе Военного городка

Бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров встал на защиту Военного городка.

Будучи вице-спикером Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в сохранении Военного городка. Он выступает против лишения этой территории статуса культурного наследия. Спикер уверен, что если эту территорию утратит статус памятника, здания будут снесены, а на их месте возведут современные высотные постройки.

Панферов подчеркивает, что в условиях, когда множество солдат принимают участие в специальной военной операции и защищают страну, будет недопустимо утрачивать такой военный памятник. Он отметил, что неподалеку находится военный госпиталь №425, где лечатся раненые солдаты, постоянно интересующиеся историей Военного городка и его насущным состоянием.

«Может меня не поддержит наше славное сообщество предпринимательское, но я скажу так, надо четко разграничивать бизнес, во-первых, есть государственные интересы и, скажем, какие-то моральные, этические нормы, во-вторых, надо понимать, что все деньги никогда не заработаешь. А выстраивая свой бизнес и, чихая на меня и других людей, так невозможно! Я сразу говорю предпринимателям: надо, прежде всего, себя уважать и людей. На мой взгляд, у каждого предпринимателя – гибкий ум. Легче всего взять историческую территорию, разрубить на куски, продать, заработать. Но давайте так: я встречал строителей, и мы говорили. Сказал: стройте, но не там. Вы же не будете на Мамаевом кургане возводить, если вам дадут? Нет! Военный городок – это то же самое, символ нашего города. Там может появится парк, в котором будут и музеи, и, может быть, какие-то частные коллекции выставляться, это тоже с какой-то стороны предпринимательство», — прокомментировал Сиб.фм Андрей Панфёров.

Ранее в Новосибирске рассказали, что военный городок простоит не более пяти лет.