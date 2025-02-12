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общество

В Новосибирске ищут нового подрядчика для ремонта Димитровского моста

Фото: Сиб.фм

Планируется сначала полностью завершить ремонт Димитровского моста, после чего приступить к реконструкции Октябрьского.

В Новосибирске подрядчики не выполнили ремонт Димитровского и Октябрьского мостов, в связи с чем контракты были расторгнуты. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на 41-й сессии городского совета.

Димитровский мост находится в предаварийном состоянии, ведется поиск нового подрядчика. Работы на Октябрьском мосту могут быть перенесены на один-два года.

По словам мэра, ремонт будет проходить поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Сначала планируется завершить работы на Димитровском мосту, после чего начнется реконструкция Октябрьского.

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Игорь Кириченко
Журналист

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