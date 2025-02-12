В Новосибирской области ожидается самый холодный март

В марте в регионе ожидаются морозы до -23 градусов.

По данным синоптиков, «Яндекс.Погоды», 8 марта 2025 года в Новосибирской области температура воздуха ночью может опуститься до -23 градусов, а днем составить -12. Однако уже 12 марта температура понизится до -14, а на следующий день, 13 марта, потеплеет до -8.

Сервис Gismeteo указывает на то, что март в Новосибирске будет теплым — 11 числа днем в городе ожидается около -6 градусов, а ночью -10.

Ранее Сиб.фм писал, что аномальную весну до –35 градусов прогнозируют в Новосибирской области