82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:02
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 10:02
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 08:59
общество

В Новосибирской области ожидается самый холодный март

Фото: Сиб.фм

В марте в регионе ожидаются морозы до -23 градусов.

По данным синоптиков, «Яндекс.Погоды», 8 марта 2025 года в Новосибирской области температура воздуха ночью может опуститься до -23 градусов, а днем составить -12. Однако уже 12 марта температура понизится до -14, а на следующий день, 13 марта, потеплеет до -8.

Сервис Gismeteo указывает на то, что март в Новосибирске будет теплым — 11 числа днем в городе ожидается около -6 градусов, а ночью -10.

Ранее Сиб.фм писал, что аномальную весну до –35 градусов прогнозируют в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в