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общество

В Тюмени оштрафовали мужчину, который ночью тащил раздетую девочку

Фото: ЧП Тюмень / ВК

За такой поступок жителю областной столицы грозит штраф от 100 до 500 рублей.

В Тюмени составлен административный протокол в отношении местного жителя, который ночью нес на руках раздетую девочку. Об этом изданию «МегаТюмень» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мужчина привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Вопрос о его постановке на профилактический учет рассматривается в отделе по делам несовершеннолетних.

Согласно КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

В полиции отметили, что семья находится под контролем инспекторов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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