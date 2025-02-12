В сети расходятся слухи об отправке артиста в зону СВО.

В интернете появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, мобилизацией. Об этом сообщает aif.ru.

На данный момент артисту запрещено выезд за границу, а его выступления за пределами страны разрешены только в форме благотворительных концертов с разрешением Министерства культуры. Для этих мероприятий предусмотрено сопровождение специального сотрудника, а гонорары от них поступают в офис президента, где решается их дальнейшая судьба.

Тур Верки Сердючки по США в 2023 году был отменен. Официальной причиной стало то, что Данилко и его команда попадают под призывной возраст, так как указ о всеобщей мобилизации подписан 25 февраля 2022 года, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Исключений для артиста не сделали, даже несмотря на его усилия, чтобы угодить украинскому режиму.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Данилко проявил лицемерие и использовал других для достижения своих целей.

«Все понимают, какую позицию он занял. Он надеялся, что сможет наладить дружеские отношения с Зеленским, но, похоже, этого не произошло, и теперь президент зарабатывает на концертах Данилко», – подчеркивает продюсер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.