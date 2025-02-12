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общество

Вильфанд заявил об опасной погоде в регионах Сибири

Фото: Сиб.фм

В Сибири ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в более чем 10 российских регионах. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Так, в северо-западной части страны, Поволжье и на Урале ожидаются порывы ветра до 26 м/с, а в Сибири и на Чукотке — до 40 м/с.

В ближайшие дни в Ненецком и Коми округах, а также в Пермском крае и Свердловской области пройдет снег и сильный ветер. В Томской области возможны снег и гололед, а в южных районах Красноярского края и Иркутской области — метель с ветром до 20 м/с.

В Алтайском крае и Кемеровской области также прогнозируются сильные снегопады и метели с порывами ветра до 25 м/с.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается самый холодный март

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Валерия Митрохина
Журналист

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