Жителям Новосибирска рассказали сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя

Эта сумма выше 10 тысяч рублей.

В 2025 году средние расходы россиянина на алкоголь составят 17 417 рублей в год, как заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью «Газете.Ru».

«Затраты на алкоголь представляют собой множество мелких трат. В среднем один человек в России употребляет за год 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Если воспользоваться минимальными розничными ценами, на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля. В итоге выходит 17 417 рублей», — пояснил Щербаченко.

Экономист отметил, что отказавшись от алкоголя, можно разместить сэкономленные средства на банковском вкладе с процентами, которые могут достигать 21,5% в год, а некоторые предложения составляют и 25% — «Газета.Ru». Это позволит частично погасить кредит или позволить себе небольшую отпускную поездку.

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