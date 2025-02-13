Госдума приняла в первом чтении закон о сокращении числа ОГЭ для поступающих в колледжи

О сокращении числа ОГЭ для поступающих в колледжи сообщили в Госдуме РФ.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает количество ОГЭ для школьников, планирующих поступление в колледжи. Так, с 2025 года в пяти российских регионах достаточно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, вместо четырёх предметов.

Эксперимент охватит Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области и Северную Осетию. В будущем проект могут распространить на всю страну.

Напомним, что в ходе «Правительственного часа» депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» задал вопрос об оценке 20-летнего периода влияния ЕГЭ профильным чиновникам от образования