«Гроза ветров»: стало известно, кто жестоко зарезал 25-летнюю девушку в Новосибирске

Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний уроженец Азербайджана.

В Новосибирске 11 февраля на улице Мясниковой произошло убийство 25-летней девушки. О трагедии стало известно на следующий день, когда был задержан подозреваемый — 27-летний сожитель погибшей.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что мужчина пришел в гости к знакомой и в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил её ножом. В результате полученных травм 25-летняя девушка скончалась на месте. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами на следующий день.

По данным Сиб.фм, подозреваемого в жестоком убийстве зовут Вугар Алиев. Он уроженец Азербайджана. По нашим данным, мужчина работал администратором в кафе самообслуживания «Оливка» в ТВК «Большая Медведица» в Заельцовском районе. Там, предварительно, он и познакомился с убитой.

В Телеграме мужчина записан как «Groza wetrov 18:19. 15.10.2022». Что за дата и время указаны в его никнейме, пока остаётся неизвестным.

Сегодня, 13 февраля, в Калининском районном суде ему изберут меру пресечения. На Вугара Алиева возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

Напомним, в Новосибирске ищут таинственно пропавшую 20-летнюю девушку.