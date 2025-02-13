Хирурги двух новосибирских клиник спасли ребенка, у которого кардиостимулятор проник в кишечник

Операцию сделали трехлетнему малышу с редким заболеванием.

Мальчик, рожденный с редкой аритмией, зависел от работы имплантированного устройства, установленного в Центре Мешалкина в возрасте двух дней, поскольку его тело было слишком маленьким для обычной установки устройства.

Кардистимулятор разместили в верхней части живота, над брюшиной и прямой мышцей, защищая его от повреждений. Три года спустя мальчика доставили в больницу Барнаула с высокой температурой и признаками кишечной непроходимости. На рентгене было подтверждено, что кардиостимулятор мигрировал в брюшную полость и проник в кишечник, продолжая работать.

Исследования показали, что устройство вошло в сигмовидную кишку и не смогло покинуть тело из-за электродов. Ребенка доставили в Новосибирск, где его спасли кардиохирурги Центра Мешалкина и хирурги областной больницы.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.