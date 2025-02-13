Избитый в Новосибирске комментатор Скворцов выложил фото из больничной палаты

Спортивный комментатор Роман Скворцов, специализирующийся на хоккее и баскетболе, опубликовал фото из больничной палаты в Новосибирске, где восстанавливается после недавнего нападения.

По его словам, он идет на поправку и уже смотрит хоккей на телевизоре.

Напомним, что Скворцов прибыл в Новосибирск для участия в Матче всех звезд КХЛ, который прошел 8 и 9 февраля. После мероприятия он направился с друзьями в популярный бар на Красном проспекте. Поздно ночью его нашли без сознания с пробитой головой рядом с баром. Комментатор утверждает, что не помнит, как оказался на снегу.

Следственный комитет России взял под контроль расследование дела об избиении Скворцова. Региональное управление СК потребовало передать материалы расследования из полиции. На данный момент подозреваемые не установлены.