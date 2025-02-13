Новосибирский омбудсмен Панферов рассказал о формировании отряда БАРС «Орион»

В Новосибирске завершается формирование разведывательно-штурмового отряда БАРС «Орион».

Как сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Панферов, часть бойцов уже направлена в зону временной дислокации, переброска продолжается.

«К моему сожалению, оказалось не мало и таких с позволения сказать «земляков» на помощь которых мы надеялись, но оказалось их выступления на публику и действия в отношении помощи СВО в жизни существенно разнятся. Столкнулись также с тем, что уже появилась определенная часть конъюктурщиков, которые делают все на показ с оглядкой на исполнительную власть, чтобы их заметили, а на просьбы и аргументы о том, что добровольцам необходимы средства защиты разводят руками и якобы понимают, но на самом деле отстраняются, говоря о тяжелых временах», — написал Панферов на своей странице в соцсети ВК.

Он также выразил благодарность губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и руководству Российского военно-исторического общества за поддержку формирования отряда. Омбудсмен обратился к предпринимателям города и области с просьбой оказать помощь в оснащении бойцов необходимым оборудованием.

В список требуемого снаряжения входят:

1. автомототехника (УАЗ «буханка», квадроциклы);

2. индивидуальные средства защиты (бронежилеты);

3. средства связи и приборы наблюдения;

4. тепловизоры.

Ранее Панферов в интервью Сиб.фм жёстко отреагировал на критиков СВО.