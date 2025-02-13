О закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска

В Новосибирске сообщили о возможном закрытии Хилокского рынка.

Как сообщает портал Atas.info, в мэрии Новосибирска опровергли слухи о закрытии Хилокского рынка. Так, по информации муниципалитета, запросы о прекращении работы крупнейшей в Новосибирской области торговой площадки, специализирующейся на овощах и фруктах из Средней Азии, не поступали.

Представитель ООО «Торговый центр Хилокский» заявил, что рынок продолжит функционировать. Однако несколько продавцов рынка сообщили о возможном закрытии с 17 февраля 2025 года.

Также уточняется, что жители соседних домов, где расположен рынок, уже давно требуют его закрытия.

Ранее Сиб.фм писал, что 11 мигрантов выслали из РФ прямиком из с Хилокского рынка Новосибирска