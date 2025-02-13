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общество

Суд вынес приговор новосибирцу за использование поддельного водительского удостоверения

Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Мужчина пытался обмануть закон, но не сложилось.

12 декабря 2023 года мужчина, управляющий автомобилем «Лада», был остановлен инспектором ДПС и представил фальшивое удостоверение. Полицейский усомнился в его подлинности, после чего удостоверение было изъято. Подсудимый свою вину не признал.

Судья, проанализировав представленные доказательства, отверг защитную версию подсудимого и признал его виновным в преступлении. По решению Заельцовского районного суда Новосибирска, ему было назначено штраф в 40 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.

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Дарья Лапина
Журналист

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