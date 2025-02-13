Суд вынес приговор новосибирцу за использование поддельного водительского удостоверения

Мужчина пытался обмануть закон, но не сложилось.

12 декабря 2023 года мужчина, управляющий автомобилем «Лада», был остановлен инспектором ДПС и представил фальшивое удостоверение. Полицейский усомнился в его подлинности, после чего удостоверение было изъято. Подсудимый свою вину не признал.

Судья, проанализировав представленные доказательства, отверг защитную версию подсудимого и признал его виновным в преступлении. По решению Заельцовского районного суда Новосибирска, ему было назначено штраф в 40 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.