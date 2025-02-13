Ушла из жизни концертмейстер консерватории Новосибирска Наталья Демьяненко

В Новосибирске скончалась концертмейстер консерватории.

В Telegram-канале НГК им. Глинки сообщили о том, что вчера, 12 февраля 2025 года, после продолжительной болезни умерла концертмейстер Новосибирской государственной консерватории Наталья Александровна Демьяненко.

Известно, что своё профессиональное образование она начала в Омском музыкальном училище имени В.Я. Шебалина, после чего продолжила обучение в Новосибирской консерватории, которую окончила в 2020 году. В консерватории они занимала должность ведущего концертмейстера кафедры духовых и ударных инструментов.

Напомним, что в Новосибирске умерла актриса музтеатра Ольга Титкова