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общество

Ушла из жизни концертмейстер консерватории Новосибирска Наталья Демьяненко

Фото: Telegram-канал

В Новосибирске скончалась концертмейстер консерватории.

В Telegram-канале НГК им. Глинки сообщили о том, что вчера, 12 февраля 2025 года, после продолжительной болезни умерла концертмейстер Новосибирской государственной консерватории Наталья Александровна Демьяненко.

Известно, что своё профессиональное образование она начала в Омском музыкальном училище имени В.Я. Шебалина, после чего продолжила обучение в Новосибирской консерватории, которую окончила в 2020 году. В консерватории они занимала должность ведущего концертмейстера кафедры духовых и ударных инструментов.

Напомним, что в Новосибирске умерла актриса музтеатра Ольга Титкова

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Валерия Митрохина
Журналист

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