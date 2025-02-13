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общество

В Новосибирске 931 дом остается без электричества

Фото: map.novo-sibirsk.ru

По данным муниципального портала, в четверг, 13 февраля, без электроснабжения остаются 931 дом.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Дзержинском районе, где в частном секторе между улицами Куприна и Доватора без света находятся 222 домовладения.

Восстановление подачи электричества ожидается после 17:00. Большинство отключений связаны с плановыми работами, однако в Дзержинском и Центральном районах зафиксированы аварийные отключения в многоквартирных домах.

Сегодня в Новосибирске наблюдается ухудшение погодных условий: идут интенсивные снегопады, отмечаются порывы ветра. В аэропорту Толмачево задерживаются несколько рейсов. На 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию непогоды.

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Игорь Кириченко
Журналист

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