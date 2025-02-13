В Новосибирске собираются выявлять дефекты городской инфраструктуры при помощи ИИ

Специалисты Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали устройство для выявления дефектов в городской инфраструктуре.

Патент на инновационную модель уже получен. Устройство представляет собой интеллектуальную систему, использующую видеокамеры и нейронные сети для обнаружения повреждений на инженерных коммуникациях, ям на дорогах, неработающих светофоров и световых опор.

Основой работы системы являются данные с камер видеонаблюдения и датчиков, установленных в муниципальных образованиях. После выявления неполадок устройство будет генерировать предложения по их устранению с помощью логико-семантического блока.

Информация будет передаваться оператору или другой программе, которая, например, формирует график поездок аварийной бригады. Это нововведение станет частью системы «Умный город».