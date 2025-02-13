В России могут снизить возраст ответственности за изнасилование несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призывает ужесточить уголовную ответственность за надругательство над детьми.

В России рассматривается возможность уменьшения возраста уголовной ответственности за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выразила необходимость ужесточения наказаний за преступления против детей в разговоре с NEWS.ru.

По её словам, вопрос снижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за такие преступления, требует тщательной проработки:

"Это очень деликатная и болезненная тема, и, к сожалению, вынужденные меры становятся актуальными".

Спикер привела в пример недавнее предложение Александра Бастрыкина о снижении возраста наказания за распространение наркотиков среди несовершеннолетних, подчеркивая, что многие злодеи используют уязвимость детей в этих ситуациях, зная о их освобождении от наказания.

Кроме того, Волынец заявила, что люди, осуждённые за преступления против несовершеннолетних, в том числе за сексуальные преступления, не должны иметь права на условно-досрочное освобождение.

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