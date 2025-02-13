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общество

Впервые за 100 лет в Югре в феврале зафиксировали +2 градуса

Фото: ru.freepik.com

Редкое явление не случалось долгие годы.

9 февраля температура поднялась до двух градусов тепла, что не наблюдалось за последние 100 лет. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на ТАСС.

Синоптики ранее сообщили о рекорде температуры в Ханты-Мансийске, где зафиксированы почти два градуса выше нуля. Предыдущий аналогичный рекорд был зафиксирован в феврале 2002 года, когда температура составила минус 0,9 градуса, информировали в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в банке назвали самую опасную схему мошенников в январе.

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Дарья Лапина
Журналист

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