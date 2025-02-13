Три чашки чая в день способны сделать настоящее чудо.

Совсем недавно в социальных сетях появилась информация о том, что некоторые привычные напитки могут помочь в борьбе с избыточным весом. Журналистка из издания sovainfo.ru решила выяснить это у Ольги Сазоновой, профессора, доктора медицинских наук и главного внештатного диетолога Минздрава Самарской области, а также директора института профилактической медицины СамГМУ.

Испанские ученые пришли к выводу, что «три чашки чая в день помогают бороться с опасным жиром», основываясь на анализе соответствующих публикаций. Однако, наши коллеги, приводя эту фразу, упустили из виду, что исследования, на которые ссылаются, проводились на фоне низкокалорийной диеты. Исследования с зеленым чаем действительно были разнообразными, однако для достижения наилучших результатов в отношении жира и массы тела нужны достаточно высокие дозы, — подчеркивает Ольга Сазонова.

Профессор акцентирует внимание на том, что многие исследования подтверждают положительное влияние зеленого чая и его экстракта на здоровье, включая противораковые, противокариозные и антиоксидантные свойства.

Антиоксидантные действия экстракта в основном объясняются наличием полифенолов — катехинов. Кроме них, в листьях чая находится множество других веществ, таких как танин, теанин, полисахариды и флавоноиды, — отмечает Ольга Сазонова.

Несмотря на то, что зеленый чай обладает различными полезными свойствами, нет полного уверенности в том, что все его компоненты раскрывают свой потенциал в организме. Биодоступность катехинов невысока, и во время пищеварения они могут связываться с другими веществами, что снижает их эффект. Врач-диетолог подчеркивает, что взаимодействие катехинов с белками и железом также уменьшает доступность этих веществ.

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