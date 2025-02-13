Врач рассказал, может ли холод вызвать головную боль

Ответ на вопрос дал оториноларинголог Михаил Кочергин.

Эксперт рассказал журналисту sovainfo.ru о необходимости носить шапку зимой.

Если не носить шапку в холодное время года, это может привести к разным последствиям — как острым, так и отсроченным. К отсрочным последствиям относятся нарушения сосудистого характера и ухудшение питания, даже волосяных фолликул. Острые последствия могут проявляться в виде обморожений ушных раковин. Кожа головы очень тонкая, и под ней находится лишь небольшой слой подкожно-жировой клетчатки, что делает её подверженной длительным холодовым нагрузкам.

На вопрос: «Может ли холод оказать влияние на сосуды и стать причиной головной боли?», специалист ответил: Холод может вызвать спазм сосудов, что в свою очередь может привести к гипоксии мозга и вызвать так называемую холодовую головную боль, связанную с дефицитом кислорода.

Кроме того, отсутствие шапки может негативно сказаться на росте волос.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в банке назвали самую опасную схему мошенников в январе.