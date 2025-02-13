В Россию из США может вернуться заключенный, чья жена умерла, а дети остались совсем одни, без взрослых.

Путин освободил осужденного в России Марка Фогеля, о котором писали статьи в поддержку «Московский комсомолец». В США уверены, что его спас именно Трамп, в то время как Путин продемонстрировал «жест доброй воли». На самом деле это был еще один обмен заключенными, как уже выразился Дмитрий Песков.

Кого вернут в Россию вместо Марка Фогеля?

Помилованный Путиным Марк Фогель можно считать противоположностью Бритни Грайнер. Вспоминая, это была афроамериканка, чемпионка по баскетболу и демократ, задержанная в Шереметьево в 2022 году и осужденная на 9 лет за контрабанду наркотиков. В конечном итоге ее обменяли на осужденного в США Виктора Бута.

Марк Фогель — это типичный представитель англосаксонского большинства: белый пожилой республиканец, человек семьи, абсолютно традиционный. Он не спортсмен, а человек с хроническими заболеваниями, постоянно нуждающийся в обезболивающих. У него было четыре операции на позвоночнике, смена позвонков, ему вставили титановые стержни в спину и установлен протез ноги.

Оба, и Марк, и Бритни, были пойманы в России за одно и то же — за использование медицинской марихуаны, приобретенной по рецепту и применяемой по назначению врача. Грайнер использовала ее от тревоги, а Фогель — как сильное обезболивающее. В США это не считается преступлением, тогда как в России — запрещено.

Фогель работал в библиотеке ИК и мечтал вернуться домой, чтобы увидеть свою 95-летнюю мать в живых. Эта пожилая женщина активно боролась за помощь своему сыну, понимая, что по своему возрасту может его просто не дождаться.

«Марк не богат, не знаменит и не является родственником влиятельных лиц. Его единственной поддержкой является семья, особенно его мать 95-летняя Малфин, которая сражается за права своего сына», — рассказали его родные.

Женщина даже смогла обратиться к Трампу.

«В четверг Марка не стало на нашем radar. Появилась информация о его переводе из ИК-2 в СИЗО, после чего его след потерялся», — прокомментировали российские представители семьи Фогеля, когда он уже находился в пути домой. Они отметили, что его освобождение стало полной неожиданностью для близких.

Слава Богу, мать все-таки дождалась его возвращения.

Так кто же тот россиянин, который возвращается домой по обмену?

Это Иван Мельников, вице-президент Международного комитета по защите прав граждан Российской Федерации. Об этом также сообщает «Московский комсомолец».

«С российской стороны было бы целесообразно вернуть домой Александра Винника, обвиняемого в компьютерном хакерстве. У него есть хронические заболевания, и дома его ждут двое несовершеннолетних детей. Его жена умерла, пока он находился в тюрьме, и за детьми ухаживает пожилая мама, что ей нелегко. Дети также тяжело переживают отсутствие отца. Поэтому очень хотелось бы, чтобы помогли вернуть Александра Винника, который все еще ждет суда. Это уже давно должно было состояться, но американская сторона постоянно переносит его начало. Совсем недавно его перенесли на лето следующего года. Более того, он уже более шести лет провел в местах лишения свободы, ожидая экстрадиции.

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