Александр Ложкин подтвердил отставку с поста главного архитектора Новосибирска

После 10 лет работы в мэрии Новосибирска главный архитектор города Александр Ложкин сообщил о своём уходе. Он подтвердил эту информацию корреспонденту Сиб.фм, однако причины решения оставил без комментариев.

Ложкин заявил, что уже подал заявление об увольнении и покинет свою должность 3 марта. На время до этого момента он уходит в отпуск.

В своём Telegram-канале «Архитектура и жизнь» Ложкин отметил, что в общей сложности проработал в мэрии 10 лет — пять из которых занимал должность главного архитектора, а до этого пять лет был советником мэра. Одним из главных достижений за этот период он назвал создание сбалансированной модели городского развития, которая учитывает интересы бизнеса и горожан. Также были построены новые парки и жилые микрорайоны, в том числе такие, которые в Новосибирске не возводились последние 50 лет.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту главного архитектора Новосибирска. Мы смогли выстроить модель, которая позволяет развивать город, не ущемляя его интересы, — отметил Ложкин в сообщении. — Появились новые парки и микрорайоны, в которых приятно жить. Это результат совместной работы отличной команды мэрии и неравнодушных горожан. Большое спасибо всем, с кем вместе повезло работать».

Александр Ложкин выразил благодарность коллегам по департаменту, мэрии, Общественному совету и Союзу архитекторов, с которыми ему довелось работать. Он также подчеркнул, что продолжит поддерживать стремление к улучшению города и его развитию.

Напомним, Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку Панферова.