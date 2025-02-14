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общество

Блогер из Новосибирска Андрей Трухин в День всех влюбленных прочитал куплет Эминема с сидящей у него на голове самкой гигантского паука-птицееда

Фото: стоп-кадр из видео

Сначала паук сидел на руке, затем переместился на голову.

Блогер из Новосибирска Андрей Трухин в День всех влюбленных прочитал куплет Эминема и песню "Красный проспект" для самки гигантского паука-птицееда, сидящей у него на голове. Сначала паук сидел на руке, затем переместился на голову.

Блогер судорожно пел строки, посвященные Новосибирску, в том числе. Например,

«Новосибирск, Сибирь, Сибирь- Арена, Оперный, Академ, Александр Карелин, выше подбородок, всё будет хорошо, да здравствует, то благодаря чему мы, несмотря ни на что».

Фото Блогер из Новосибирска Андрей Трухин в День всех влюбленных прочитал куплет Эминема с сидящей у него на голове самкой гигантского паука-птицееда 2

Также в своих строках блогер заметил, что «70 лет назад не было Обского моря, на площади Карла Маркса — было картофельное поле. Всего 130 лет сибирскому городу....».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.

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Дарья Лапина
Журналист

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