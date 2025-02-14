Бойца СВО из Новосибирска бросила жена в День влюблённых

В День святого Валентина супруга сообщила бойцу, что не будет его ждать с СВО и уходит к другому.

«Любовь может быть вечной, но не в наше время. Сегодня меня бросила жена, сказала, что уходит к другому, не может меня ждать уже более двух лет», – написал боец в комментариях дзен-канала Сиб.фм.

Редакции удалось связаться с бойцом. Миномётчик по имени Антон рассказал, что с супругой они были женаты пять лет. Детей у них не было. Жена работает в сфере косметологии, а он уже два года находится в зоне СВО.

По его словам, супруга сказала ему, что недавно у нее появился другой мужчина.

«Я ее не осуждаю, такова судьба. Лучше пусть будет так, чем вранье», – говорит боец.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 14 февраля в Новосибирске развелись семь пар.