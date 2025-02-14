День всех влюбленных не стал причиной, чтобы избежать развода.

В Новосибирской области 7 семейных пар развелись 14 февраля. Об этом на запрос Сиб.фм сообщили в Управлении по делам ЗАГСа Новосибирской области. День всех влюбленных не помешал бывшим возлюбленным пойти на важный шаг, поставив в отношениях жирную точку. В прошлом году 14 февраля развелись 58 пар.

Однако в Новосибирской области зарегистрировано большое число пар на сочетание браком 14 февраля. Подано 183 заявления на регистрацию, отметили в ЗАГСе.

"В 2024 году наиболее популярные даты заключения брака не были связаны с "красивыми" или праздничными датами. Большая часть регистраций прошла в пятницу в летом", — заявили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.