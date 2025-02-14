Фото из больницы и первый подозреваемый. Опубликованы новые детали нападения на комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Появились новые подробности нападения на комментатора.

Вечером 8 февраля в Новосибирске напали на комментатора Романа Скворцова, который приехал в мегаполис на Матч звезд КХЛ. Всё произошло рядом с одним из заведений. В ночь на 9 февраля журналиста привезли в больницу.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый в избиении спортивного комментатора признал свою вину в пятницу, 14 февраля. По словам собеседника агентства, мужчина признался, что ударил Скворцова после словесного конфликта. Однако, по данным источника, информацию еще нужно проверить и подтвердить.

Отметим, что в четверг, 13 февраля, Скворцов в своих соцсетях опубликовал фотографию из больничной палаты в Новосибирске. На кадре видно, что комментатор смотрит хоккей. По словам Скворцова, он уже идет на поправку.

Ранее спортивного комментатора в соцсетях поддержали известный российский журналист Дмитрий Губерниев и хоккеист Александр Овечкин. Они пожелали Скворцову скорейшего выздоровления. Также ситуацию с избиение журналиста на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.