Мизулина в Сибири жестко высказалась о связанных с наркотиками блогерах

События развернулись в Кемерово.

В Кемерове произошел инцидент, касающийся блогеров, связанных с наркотическим бизнесом. Во время встречи с молодежью Екатерина Мизулина жестко высказалась по этому поводу, согласно информации от vse42.ru.

13 февраля, один из участников встречи задал ей вопрос о блогере, который ранее подарил ей цветы анонимно.

– Вы говорили, что не принимаете цветы от врагов России. По вашим данным, автором стал Профессор Мориарти. Какую угрозу он представляет для общества и молодежи? – спросил присутствующий.

Екатерина Мизулина подтвердила, что не изменила свою позицию.

– Какие могут быть мысли о преступной деятельности, о человеке, который убивает молодежь, продавая наркотики? Меня иногда пугает, как люди формулируют подобные вопросы, ведь к людям, занимающимся убийством, можно относиться только однозначно, – отметила глава "Лиги безопасного Интернета".

Она добавила, что ей тревожно видеть, как некоторые прикрываются благими целями, убивая людей. По ее словам, многие подростки становятся жертвами и вовлекаются в употребление наркотиков.

– Такое поведение блогеров, которые в кадре бесконечно употребляют наркотики... это ужасно! Ситуация с употреблением наркотиков в стране печальна. Попасть на такие вещества стало легче, и их можно купить всего лишь нажатием одной кнопки, – продолжила Мизулина.

Она подчеркнула, что в основном органы правопорядка занимаются задержанием крупных партий наркотиков, оставляя в тени множество случаев, происходящих на местах.

Мизулина заметила, что ведется "отлов" крупных партий наркотиков, а остальными случаями якобы занимаются меньше.

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