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общество

Новосибирск экспортировал мобильные дома и животных

Фото: freepik.com

Представители Сибирского таможенного управления сообщили о поставках на экспорт мобильных домов и животных из Новосибирска.

Согласно данным ведомства, в прошлом году из столицы Сибири экспортировались различные товары, преимущественно в Китай. В числе поставок отмечен рост экспорта мобильных домов из древесины, которые производят в регионе и отправляют в Грузию.

Кроме того, среди экспортируемых товаров оказались животные, включая коз, овец и карасей.

Также за границу отправляли кассовые аппараты, станки для обработки стекла и электровелосипеды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников обозначил первоочередные задачи, стоящие перед аграрно-промышленным комплексом региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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