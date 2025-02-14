Новосибирск экспортировал мобильные дома и животных

Представители Сибирского таможенного управления сообщили о поставках на экспорт мобильных домов и животных из Новосибирска.

Согласно данным ведомства, в прошлом году из столицы Сибири экспортировались различные товары, преимущественно в Китай. В числе поставок отмечен рост экспорта мобильных домов из древесины, которые производят в регионе и отправляют в Грузию.

Кроме того, среди экспортируемых товаров оказались животные, включая коз, овец и карасей.

Также за границу отправляли кассовые аппараты, станки для обработки стекла и электровелосипеды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников обозначил первоочередные задачи, стоящие перед аграрно-промышленным комплексом региона.